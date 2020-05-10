«مدني جازان» يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المصاحِبة للأمطار

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر؛ لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، تكون بين متوسطة وغزيرة، وتستمر حتى مساء اليوم الأحد، وتصاحبها نشاط بالرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، وتساقط برد وجريان سيول.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بالجميع التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرَّض لمياه الأمطار؛ وذلك تفاديًا للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، والبقاء في الأماكن الآمنة، داعيًا إلى الاطلاع على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، والاستفادة مما تبثه من رسائل توعوية، وكيفية التعامل مع المخاطر المختلفة.

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية، ورفع درجة الجاهزية، والتهيؤ للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

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