لسلامة مرتادي المحلات خلال ساعات السماح بالتجول..
كثَّفت الفرق الميدانية بأمانة المدينة المنورة، اليوم الأحد، جولاتها الرقابية في المراكز والمجمعات التجارية للتأكد من التزام المحلات والعاملين بتطبيق كافة الضوابط والإجراءات الوقائية، للحد من فيروس «كورونا المستجد»، والمحافظة على سلامة مرتادي الأسواق خلال ساعات السماح بالتجول.
وتشمل الضوابط والإجراءات الاحترازية، التزام إدارة الأسواق التجارية وأصحاب المنشآت والعاملين فيها، بإغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات، كمناطق الألعاب أو العروض أو الأماكن المخصصة للصلاة، وغرف قياس الملابس.
وتشمل الضوابط أيضًا، تنظيم عملية دخول العملاء إلى المتجر وخروجهم منه، مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة، بما لا يقل عن 10 أمتار مربعة لكل عميل، مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد، وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات، الكمامات، المطهرات)، وتعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يوميًّا، وكذلك منع دخول الأطفال تحت سن (15) عامًا، وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات، وإغلاق المصاعد، والاعتماد على الدرج، وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد.
وتضمَّنت الاشتراطات المتخذة توفير وحدات فحص طبي، وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز، وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة، مع أهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة، وتنظيم الدخول إلى السوق والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. رقابة مكثفة في المدينة المنورة لمتابعة التزام المجمعات التجارية بإجراءات «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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