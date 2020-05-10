«هيئة التعليم» تُتيح التقديم للاختبار التحصيلي عن بُعد بالصورة الشخصية

أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الفرصة للمتقدمين على الاختبار التحصيلي عن بُعد وليس لديهم هوية وطنية، إمكانية استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة التعليم»: استجابة لرغبة بعض أبنائنا الطلاب والطالبات المتقدمين على الاختبار التحصيلي (عن بُعد) ممن لا يملك هوية وطنية، فقد أتاحت الهيئة استكمال إجراءات التسجيل برفع صورة شخصية حديثة بدون الهوية الوطنية.

وأكدت الهيئة أنه لن تعلن نتيجة الاختبار إلا بعد إحضار إثبات الشخصية.