شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإجراءات الاحترازية عن "صامطة" بدءاً من الغد والسماح بالتجول من 9 صباحاً وحتى 5 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

صرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية الإضافية عن محافظة "صامطة" من يوم غدٍ الاثنين، والسماح بالتجول، من 9 صباحاً وحتى 5 مساءً.

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