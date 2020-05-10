فيديو.. والد فتاة عسير : حبستها منذ 9 سنوات والصحة لم تستجب لحالتها !

2020-05-10

متابعات الخليج 365 - عسير

أقدم مواطن في عسير على حبس ابنته 9 سنوات في غرفة منفصلة خارج المنزل الذي تقيم به الأسرة بسبب إصابتها بالانفصام النفسي ما جعلها تحاول قتل كل من يقترب منها باستخدام الآلات الحادة.

وقال عون الشهراني والد الفتاة المحبوسة منذ 9 سنوات في اتصال هاتفي مع قناة الإخبارية إنه اضطر إلى هذا الأمر للحفاظ على ابنته ومنعها من الخروج للمنزل حيث كانت تخرج دون إخبار أحد.

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وتابع أنه راجع الصحة النفسية أكثر من مرة، لكنهم قالوا إنه لا يوجد علاج لها، مناشدًا بأن يتم نقلها إلى أحد مراكز التأهيل الشامل.

وأضاف الأب أن ابنته تزوجت ولديها 4 بنات منهم واحدة متزوجة، والأخرى على وشك الزواج، لكن حالة أمهم تزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

ولفت إلى أنه كان ينقل ابنته إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث كانت تمكث أسبوعًا أو أسبوعين ثم تخبرهم المستشفى أنه لا يوجد علاج لديهم.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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