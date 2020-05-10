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2020-05-10 السجون تستعيد حسابها على “تويتر” بعد تعرضه للاختراق ونشر تغريدات غير صحيحة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تنوه المديرية العامة للسجون بأن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تعرض صباح اليوم الأحد 17 / 9 / 1441 هـ لاختراق ونشر بعض التغريدات غير صحيحة.

وقد تم – بفضل الله – استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة.

وإذ تعبر المديرية العامة للسجون عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، فإنها تؤكد مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كافة الأسباب التي أدت إليه وبما يمنع تكراره بإذن الله. تابع جديد أخبار فيروس تابعنا على تواصل معنا على تواصل معنا على شارك الخبر









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