محمد بن مسعود - الدمام - اجمالي الحالات 9400 حالة من ضمنهم 2075حالة تم شفاؤها اعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاحد 436 تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و11 وفاة وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. واضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 9400حالة من ضمنهم 2075حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 06:39 PM Advertisements اجمالي الحالات 9400 حالة من ضمنهم 2075حالة تم شفاؤها مصر .. تسجيل 436 إصابة بكورونا..و حالة 11 وفاة مصر .. تسجيل 436 إصابة بكورونا..و حالة 11 وفاة اعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاحد 436 تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و11 وفاة وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. واضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 9400حالة من ضمنهم 2075حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية

، مصر .. تسجيل ا436 إصابة بكورونا..و حالة 11 وفاة ،

المصدر : الخليج 365