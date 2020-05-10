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مصر .. تسجيل ا436 إصابة بكورونا..و حالة 11 وفاة

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محمد بن مسعود - الدمام - اجمالي الحالات 9400 حالة من ضمنهم 2075حالة تم شفاؤها

اعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاحد 436 تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و11 وفاة

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

واضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس المستجد حتى اليوم ، هو 9400حالة من ضمنهم 2075حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 06:39 PM

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اجمالي الحالات 9400 حالة من ضمنهم 2075حالة تم شفاؤها

مصر .. تسجيل 436 إصابة بكورونا..و حالة 11 وفاة
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

اعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الاحد 436 تسجيل حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس و11 وفاة

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

واضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 9400حالة من ضمنهم 2075حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و525 حالة وفاة.

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، مصر .. تسجيل ا436 إصابة بكورونا..و حالة 11 وفاة ،
المصدر : الخليج 365

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