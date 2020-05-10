- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تنوه المديرية العامة للسجون بأن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تعرض صباح اليوم الأحد 17 / 9 / 1441 هـ لاختراق ونشر بعض التغريدات غير صحيحة.
وقد تم - بفضل الله - استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة.
وإذ تعبر المديرية العامة للسجون عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، فإنها تؤكد مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كافة الأسباب التي أدت إليه وبما يمنع تكراره بإذن الله.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 06:41 PM
اكدت مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل
تنوه المديرية العامة للسجون بأن حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ( تويتر ) تعرض صباح اليوم الأحد 17 / 9 / 1441 هـ لاختراق ونشر بعض التغريدات غير صحيحة.
وقد تم - بفضل الله - استعادة الحساب وحذف التغريدات المسيئة.
وإذ تعبر المديرية العامة للسجون عن اعتذارها لمتابعي حسابها على هذا الاختراق الإلكتروني، فإنها تؤكد مباشرتها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن هذا الفعل الإجرامي، ومعالجة كافة الأسباب التي أدت إليه وبما يمنع تكراره بإذن الله.
، بعد تعرضه للاختراق ..المديرية العامة للسجون تعلن استعادة حسابها على "تويتر" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تعرضه للاختراق ..المديرية العامة للسجون تعلن استعادة حسابها على "تويتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.