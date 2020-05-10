الاتصالات: السعودية الرابعة عالميًا في مجال 5G والعاشرة بسرعة الانترنت

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية أن المملكة صنفت في المرتبة الرابعة عالمياً في تقنية الـ 5G بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وكوريا الجنوبية، والصين، مشيرةً إلى أن المملكة تحتل المرتبة العاشرة من ناحية سرعات الإنترنت.

وقال وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان أن المملكة قفزت في قائمة سرعات الإنترنت من المرتبة 150 إلى العاشرة، وهو ما يثبت متانة البنية التحتية، كما انتشرت الألياف البصرية، التي دخلت إلى أكثر من 3 ملايين منزل على مستوى المملكة، وتقدمت كثيراً في تقنية الـ 5G التي ستخدم في القطاعات الصناعية والصحية وغيرها. وفق صحيفة عكاظ السعودية.

وذلك خلال مشاركته في الويبنار الافتتاحي لفعالية «فوانيس رقمية»، التي أطلقتها غرفة تجارة صناعة بمكة المكرمة، أمس، بحضور رئيس أعضاء مجلس الإدارة، وهو الحدث الأول من نوعه في المنطقة ويستمر لأسبوع، بمشاركة 67 عارضاً، وعدد من الرعاة والشركاء الإستراتيجيين للغرفة.

وأوضح الثنيان أن المملكة تحتكم الآن إلى أكثر من 7 آلاف برج للـ 5G، كما أطلقت الوزارة العديد من البرامج خصوصاً في مجال التدريب، وتلامس نسبة التوطين في القطاع 52%، وارتفعت مشاركة المرأة لتصل إلى 21%، ولدينا العديد من البرامج لتوفير الوظائف.

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وأشار وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال حديثه إلى "مبادرة العطاء الرقمي" كنموذج رائد في الوزارة، يهدف لتعزيز الوعي التقني والرقمي، مبينًا أن المبادرة استفاد منها نحو 7 ملايين شخص فيما تطوع بها 52 ألف متخصص.

من جانبه اعتبر رئيس مجلس الادارة هشام محمد كعكي "فوانيس رقمية" حدثاً مكياً مميزاً رغم الظروف الحالية والحظر المستمر، مبينًا أن أبناء مكة المكرمة وبناتها قدموا فكرة واعدة، تمثلت في فعالية افتراضية تحمل بين جنباتها سوقاً إلكترونياً ولقاءات مميزة، مؤكداً أن التجربة ما كانت لتنجح لولا تطور البنية التحتية الرقمية للمملكة والتي تقودها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأوضح أن زمن ما بعد كورونا سيكون مختلفاً شكلاً ومضموناً، "ورغم ذلك ننظر إلى مدينة مكة المكرمة كقبلة تجارية متميزة، ومنطلقاً لكثير من الفعاليات الواعدة المتطورة، كاشفًا عن حصول الغرفة وخلال الازمة على تصريح لإنشاء مركز الفعاليات والمؤتمرات الدولية، يعد الأول من نوعه في العاصمة المقدسة سيكتمل مع بداية العام المقبل، مضيفاً أنه سنمضي للمستقبل متسلحين بمواردنا البشرية والرقمية والمالية".