«أمانة الشرقية» تغلق مخبزًا وتتلف أكثر من 6 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بالقطيف

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات المختصة، جولات رقابية على عددٍ من المنشآت الصحية، بمحافظة القطيف، أتلفت خلالها ما يزيد على 6 أطنان مواد غذائية فاسدة تنوعت ما بين لحوم وأرز وطحين وألبان.

يأتي ذلك ضمن جولاتها المستمرة على الأسواق للتأكد من تطبيقها للاشتراطات والاحترازات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا .

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق مخبز آلي لمخالفته الاشتراطات الصحية، وأتلفت ٥٦٥٨ كيلوجرامًا طحين بسبب سوء الحفظ والتخزين، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقه.

كما أنها ضبطت ضمن جولاتها الرقابية على المزارع مسلخاً عشوائياً، يمارس الذبح دون ترخيص وفي بيئة غير صحية، وافتقاد العاملين فيه للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة.

وأوضحت الأمانة أنها أتلفت ٤٠٠ كيلوجرام من اللحوم والأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و١,١٦٥ لترًا حليب مجهول المصدر، و٦ أطنان من الأرز منتهي الصلاحية، وطبقت لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.

وأشارت أمانة الشرقية، إلى النتائج السلبية للذبح العشوائي على الأفراد والمجتمع بصفة عامة، لغياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح الذي يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد السريع بسبب تعرضها للملوثات الخارجية، وتكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم.

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