وزارة الصحة: تسجيل 1912 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 246

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 39048، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 1313، وذلك بعد تسجيل 11457 حالة جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى246، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.