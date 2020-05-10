حالات التعافي ترتفع إلى 11457 شخصًا
كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 39048، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 1313، وذلك بعد تسجيل 11457 حالة جديدة.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى246، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تسجيل 1912 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 246 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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