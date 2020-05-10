المؤسسة العامة للتقاعد توضح آلية تغيير حالة مستفيد

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، آلية تغيير حالة مستفيد للحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثة المتقاعد؛ لضمان صرف الاستحقاق الشهري.

وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر موقعها الإلكتروني، أن خدمة تغيير حالة مستفيد تتيح الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على حالتك، مع التحقق من صحة الإبلاغ عن طريق الربط الإلكتروني مع وزارة الصحة ووزارة العدل.

وأضافت المؤسسة العامة للتقاعد أن هذه الخدمة في تسهم الحفاظ على حقوق المستفيدين من ورثته، وذلك لضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

خطوات تغيير حالة مستفيد من المؤسسة العامة للتقاعد

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وأوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أنه يمكن تغيير حالة مستفيد من خلال الدخول للموقع الرسمي للمؤسسة والضغط على زر «تسجيل الدخول».

ومن ثم اختيار تسجيل الدخول للأفراد وإدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور، ثم بعد ذلك النقر على زر «دخول» ثم اختيار «الطلبات» من القائمة في يمين الشاشة، وفقًا للمؤسسة العامة للتقاعد.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد أكدت أنه يجب على المستفيد أو الوكيل إبلاغ المؤسسة عن أي تغير يطرأ في الحالة الاجتماعية للمستفيد، التي تؤثر على صرف المعاش التقاعدي، حتى لا يتم تحميل مبالغ مصروفة بالزيادة بغير وجه حق على المستفيدين جراء التأخير في الإبلاغ.

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