بالأرقام.. مكة تتصدر إصابات كورونا بـ438 حالة

كشفت وزارة الصحة عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1912 حالة اليوم الأحد، في مناطق عدة.

وتصدرت مكة أعلى نسب الإصابة بـ438 حالة، كما جاءت باقي المدن جدة 374، الرياض 363، المدينة 248، الدمام 104، الهفوف 72، القنفذة 52، حدة 40، الجبيل 30، الطائف 28.

كما سجلت بيش 20، القطيف 16، ينبع 14، المجمعة 13، صبيا 9، الظهران 8، تبوك 8، محايل عسير 7، الدرعية 7، الخبر 6، القريات 5، وسجلت أبها وبريدة ووادي الفرع وحائل والخرج 4 حالات إصابة بكل منهم.

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بينما سجلت المجاردة، رفحاء، حوطة بني تميم، الدلم 3 حالات إصابة بكل منهم، وسجلت خميس مشيط، الباحة، حفر الباطن، القويعية حالتي إصابة بكل منهم.

وفى وقت سابق الأحد، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 1912 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ليرتفع الإجمالي إلى 39048، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 1313، وذلك بعد تسجيل 11457 حالة جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 246، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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