متحدث النقل يؤكد كشط وإعادة سفلتة عدة طرق بأنحاء المملكة خلال فترة الجائحة

استفادت من أوقات منع التجول وقلة الحركة على الطرق
أكد المتحدث الرسمي لوزارة النقل ياسر بن عبدالعزيز المسفر، اليوم الأحد، كشط وإعادة سفلتة طرق كثيرة في أنحاء المملكة خلال فترة جائحة فيروس كورونا، استغلالًا لفترة منع التجول وقلة الحركة على الطرق، مشيرًا إلى أنه تم استخدام أكثر من 350 طنًّا من الأسفلت في هذه الأعمال.
وأضاف: "أنجزنا -ولله الحمد- ما يقارب 290 كم في تنفيذ الطرق، وتم صيانة أكثر 44 ألف كم من الطرق المسفلتة، وأما بخصوص الطرق الترابية، فقامت الوزارة بتمهيد وصيانة أكثر من 32660 كم".
ومضى قائلًا: "تم إضافة سنة للعصر التشغيلي للحافلات العاملة في النقل العامّ، كما تم تأجيل سداد المخالفات المالية الخاصة بالهيئة لمدة 3 أشهر، كما تم تأجيل استيفاء الرسوم الخاصة بإصدار تجديد تراخيص أنشطة الأجرة العامة لمدة 3 أشهر".
وأشار إلى أنه تم تأجيل الارتباط بمنصة وصل لمدة 3 أشهر، وكذلك مهلة 3 أشهر لتقديم شهادة الفحص الفني الدوري والمطلوبة لإصدار وتجديد بطاقات التشغيل، و4 أشهر إضافية على كل المهل المقررة في لوائح الهيئة الجديدة في قطاع النقل البري.
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