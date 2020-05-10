مجلس الشورى يوافق على معاملة الأفراد كالضباط بالإيفاد للتدريب الخارجي

وافق مجلس الشورى اليوم الأحد، على معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي.

كما وافق المجلس على مشروع الزراعة والذي يهدف إلى تنظيم القطاع الزراعي وإدارته حمايته واستدامته، والمساهمة فى تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والاجتماعية.

كما يهدف مشروع الزراعة أيضًا إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد وتصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

يأتي فيما ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1438/ 1439هـ.

وفي هذا الإطار اقترح عضو الشورى «محمد المزيد» تشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة وضع الصندوق والنظر في جدوى استمراره وعمل المقترحات اللازمة في حال تصفيته.

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من جانبه أشار عضو الشورى «صالح الشهيب» إلى أهمية أن يكون للجامعات دور في الرقابة على أعمال صندوق التعليم العالي الجامعي.

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