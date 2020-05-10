نجران.. إنجاز ٩٤٪ من مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف

أنجزت أمانة منطقة نجران ٩٤٪ من مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف، بتكلفة إجمالية بلغت 79 مليونًا و922 ألفًا و976 ريالًا.

وأوضح أمين المنطقة المهندس حمد حسين عيبان، أن المشروع عِبارة عن مسار رئيس بطول 7450 مترًا يتكون من عبَّارة صندوقية تحوي 4 فتحات بطول 2875 مترًا وعبَّارة أٌخرى تحوي 3 فتحات بطول 2850 مترًا وعبَّارة فتحتين بطول 1725 مترًا، إلى جانب عبَّارات فرعية جديدة ستربط بالمسار الرئيسي.

وأكد عيبان استيعاب العبَّارات العرضية القائمة أسفل طريق الأمير نايف، وعمل مجموعة من الجدران الاستنادية لتوجيه السيول القادمة من الشعاب إلى داخل أحواض تهدئة، ومنها إلى العبَّارات الثانوية مرورًا بعبَّارات المسار الرئيس حتى تصل إلى وادي نجران.

وأشار وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس جابر بن صمعان آل نصيب، إلى الانتهاء من جميع أعمال المسار الرئيسي للمشروع؛ حيث أصبح نافذ لمجرى الوادي، وكذلك التفرعات الجانبية بأحياء آل سدران وآل هتيلة، وعبَّارة حي آل ساري، وخط تصريف مياه البلد وربطها بعبَّارات المسار الرئيسي للمشروع، ما أسهم في تصريف سيول تلك الأحياء مباشرةً لوادي نجران.

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وأكد أنه جارٍ العمل حاليًا بعبَّارة حي آل نميس، علاوةً على تنفيذ مصائد أمطار على طول مسار المشروع.

وأبان آل نصيب أن الأمانة أنجزت العديد من مشروعات تصريف السيول للإسهام في الحدّ من مخاطرها ودرء أضرارها، مشددًا على حرص الأمانة على المشاريع الجاري تنفيذها التي ما زالت تحت الدراسة، تمهيدًا لطرحها وترسيتها، وتقديم أفضل الخدمات في هذا المجال، وفقًا لأعلى معايير الجودة والأداء.

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