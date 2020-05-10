السعودية | التحالف: مزاعم المليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة ( 800 ) شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن غير صحيح ولا أساس له من الصحة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن التحالف: مزاعم المليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة ( 800 ) شخص من الجنسية الصومالية إلى اليمن غير صحيح ولا أساس له من الصحة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 4:10 مساءً, 10 مايو 2020 م المناطق - واس صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، بأن ما نشرته المليشيا الحوثية الإرهابية بترحيل المملكة ( 800 ) شخص من الجنسية ( الصومالية ) إلى اليمن عبر محافظة الجوف غير صحيح ولا أساس له من الصحة.

وأضاف العقيد المالكي أن هذه المزاعم ما هي إلا امتداد للأعمال والتصرفات غير الإنسانية التي تنتهجها المليشيا الحوثية الإرهابية ضد المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن.

وبين العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت في شهر ( إبريل 2020 م ) بالتهجير والإجبار على النزوح تحت تهديد السلاح لأكثر من ( 8000 ) شخص من المهاجرين من الدول الأفريقية إلى اليمن ودفعهم باتجاه أراضي المملكة ومن بينهم النساء والأطفال، في محاولة منها لاستغلال الأوضاع العالمية بتفشي فيروس ( كورونا ) ومحاولة إرباك أمن الحدود واستثارة المنظمات الدولية غير الحكومية، مؤكداً أن المملكة العربية السعودية تعاملت مع هذه الحالات بكل إنسانية، وقدمت لهم كافة الخدمات اللازمة من خدمات طبية وإعاشية وإيوائية.

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