السعودية | الصحة توضح: مرضى السكري والقلب أكثر الفئات خطورة

شكرا لقرائتكم الصحة توضح: مرضى السكري والقلب أكثر الفئات خطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وزارة الصحة السعودية، عن الفئات الأكثر خطورة عند التعرض لفيروس كورونا.

وأوضحت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية "عش بصحة"، أن أصحاب الحالات المرضية التي تضعف مناعة الجسم، مثل الأمراض القلبية ومنها ضغط الدم، وأمراض الرئة وداء السكري والسرطان والمدخنين، معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بالوباء.

وأكدت أن أكثر الوفيات هي من أصحاب الأمراض المزمنة.

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كما شددت على أهمية البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة.

وطالبت بتجنب الاتصال بمن تظهر عليهم أعراض المرض، ووجوب غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون وتطهير الأسطح.

هذا وجددت وزارة الصحة على أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية عند الخروج المتمثلة في المحافظة على مسافة آمنة، وعدم المصافحة، وتجنب التجمعات ولمس الأسطح، ولبس الكمامة وحمل معقم اليدين بشكل مستمر.