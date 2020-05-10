، "ديلي ميل" تنشر أدلة لظهور "كورونا" بالصين قبل أشهر من إعلانها عنه ،

محمد بن مسعود - الدمام - الوباء انتقل إلى دول أخرى في ظل تكتم بكين عليه

نشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية ما وصفته بأنه "أدلة جديدة تثبت أن الصين كانت على علم بظهور فيروس كورونا المستجد منذ شهر سبتمبر الماضي، وخططت للتعامل معه، وأخفت ذلك عن العالم"، وفقاً لما أوردته "الحرة" اليوم الأحد.

وذكرت "ديلي ميل" أن "مكتب الطوارئ في مطار ووهان بعد ظهر يوم 18 سبتمبر الماضي، رسالة مفادها أن أحد الركاب على متن إحدى الرحلات يعاني من صعوبات في التنفس، ليندفع الموظفون في المطار إلى الطائرة، مرتدين أقنعة واقية بنفس طريقة التعامل مع مصابي كورونا.

وأضافت أنه "بعد فترة وجيزة أعلن مركز ووهان للإسعافات الأولية أنه جرى تشخيص الحالة على أنها نوع جديد من الفيروسات التاجية، وهذا الدليل الأول".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحكومة الصينية بررت ما حدث مع مصاب الطائرة بأنه كان مجرد مناورة؛ استعداداً لبطولة الألعاب العسكرية التي ستقام في ووهان في 18 أكتوبر، بحصور 1000 منافس".

وتساءلت "ديلي ميل": لماذا أجري هذا الاختبار بعينه للمصاب؟ وهل من المصادفة أن تستعد المدينة لاحتمالية انتشار وباء، ثم بعد ذلك يظهر فيروس كورونا، من سلالة الفيروسات التاجية الذي تحدث عنه مركز ووهان للإسعافات.

أوردت الصحيفة ما أعلنه بعض اللاعبين الفرنسيين الذين شاركوا في بطولة العالم للألعاب العسكرية في ووهان 2019، حول إصابتهم بالفيروس أثناء مشاركتهم في المنافسات، معتبرة الإعلان بمثابة الدليل الثاني.

وأشارت إلى أن الدليل الثالث، هو إعلان فرنسا علاج تاجر سمك من مرض التهاب رئوي في 27 ديسمبر الماضي، دون معرفة الدولة عن تفاصيل ما اكتشفته الصين وخبأته عن العالم، ليتأكد لاحقاً أن التاجر أصيب بالفيروس المستجد، وهو لم يسافر إلى الخارج، ما يعني أن العدوى وصلت إلى بعض الدول من الصين التي لم تسارع في إغلاق منافذها.

وخلصت "ديلي ميل" إلى أن جميع هذه الأحداث وقعت قبل أن تبلغ بكين منظمة الصحة العالمية بهذا المرض، كما أنها لم تعلن فرض الحجر على مدينة ووهان إلا في 25 يناير الماضي.فيروس كورونا الجديد