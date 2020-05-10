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ناقش مجلس الشورى، اليوم، نظام التكاليف القضائية الذي تحدّث عنه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في مقابلة تلفزيونية قبل أشهر.
وأضاف حينها أنه لا يمنع رفع الدعوى، لكنه يؤكد جدية رفع الدعوى، وسيتحمل التكاليف الخاسر بالقضية"، فيما أبدى بعض الأعضاء ملاحظاتهم على النظام ورأت اللجنة القضائية بالمجلس تأجيله للطرح مرة أخرى.الشورى
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 04:34 PM
بعد عددٍ من الملاحظات التي طرحها الأعضاء
ناقش مجلس الشورى، اليوم، نظام التكاليف القضائية الذي تحدّث عنه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في مقابلة تلفزيونية قبل أشهر.
وأضاف حينها أنه لا يمنع رفع الدعوى، لكنه يؤكد جدية رفع الدعوى، وسيتحمل التكاليف الخاسر بالقضية"، فيما أبدى بعض الأعضاء ملاحظاتهم على النظام ورأت اللجنة القضائية بالمجلس تأجيله للطرح مرة أخرى.
، "الشورى" يؤجل طرح نظام "التكاليف القضائية" ،
المصدر : الخليج 365
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