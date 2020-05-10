محمد بن مسعود - الدمام - وفق إحصاءات وزارة الصحة اليوم سجلت عشر مدن سعودية عشر إصابات في مجملها، حيث سجلت كل واحدة منها حالة واحدة، وذلك وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.

وسجلت القريع وقرعة وبلجرشي وخليص والمظيلف ونجران وطبرجل وجديدة عرعر وضرماء وليلى، حالة واحدة لكل منها فيما سجلت بقية مناطق ومدن المملكة عددًا متفاوتًا من الحالات .

وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل (1912) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19)، وتسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل (1313) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (11,457) حالة. فيروس كورونا الجديد 10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441 04:33 PM Advertisements وفق إحصاءات وزارة الصحة اليوم 10 مدن سعودية تسجل كل منها حالة إصابة واحدة بكورونا 10 مدن سعودية تسجل كل منها حالة إصابة واحدة بكورونا سجلت عشر مدن سعودية عشر إصابات في مجملها، حيث سجلت كل واحدة منها حالة واحدة، وذلك وفق إحصاءات وزارة الصحة السعودية.

وسجلت القريع وقرعة وبلجرشي وخليص والمظيلف ونجران وطبرجل وجديدة عرعر وضرماء وليلى، حالة واحدة لكل منها فيما سجلت بقية مناطق ومدن المملكة عددًا متفاوتًا من الحالات .

وكانت قد أعلنت الصحة عن تسجيل (1912) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19)، وتسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل (1313) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (11,457) حالة. الكلمات المفتاحية ، 10 مدن سعودية تسجل كل منها حالة إصابة واحدة بكورونا ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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