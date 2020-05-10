، جريمة بشعة تهز الأردن.. قتل شقيقته لإنشائها حساباً على أحد مواقع التواصل ،

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هزّت جريمة قتل بشعة الرأي العام الأردني، واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حالة غضب عقب قيام شاب أردني بقتل شقيقته؛ بسبب إنشائها حساباً في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن بضرورة إيقاع عقوبة الإعدام على الجاني الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، واتهم بقتل شقيقته البالغة من العمر 14 عاماً.
وذكرت تقارير أردنية أن الجريمة وقعت في جنوب العاصمة الأردنية خلال الأسبوع الماضي، لكنها تحولت إلى قضية رأي عام، بعد أن دشن رواد مواقع التواصل حملات تطالب الحكومة بضرورة معاقبة الجاني بأشد العقوبات، وعدم التنازل عن الحق العام.
وكشفت المعلومات الأمنية قيام الجاني بطعن شقيقته في منزلهما أثناء قيامها بإنشاء حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة القتل العمد، في الوقت الذي يشير فيه أقرباء الجاني إلى أنها جريمة قتل بغير قصد، بعد تلقي المجني عليها ضربة سكين من شقيقها خلال مشاجرة وقعت بينهما في المنزل، على حد قولهم.
جريمة بشعة تهز الأردن.. قتل شقيقته لإنشائها حساباً على أحد مواقع التواصلخالد علي الخليج 365 2020-05-10
هزّت جريمة قتل بشعة الرأي العام الأردني، واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حالة غضب عقب قيام شاب أردني بقتل شقيقته؛ بسبب إنشائها حساباً في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن بضرورة إيقاع عقوبة الإعدام على الجاني الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، واتهم بقتل شقيقته البالغة من العمر 14 عاماً.
وذكرت تقارير أردنية أن الجريمة وقعت في جنوب العاصمة الأردنية خلال الأسبوع الماضي، لكنها تحولت إلى قضية رأي عام، بعد أن دشن رواد مواقع التواصل حملات تطالب الحكومة بضرورة معاقبة الجاني بأشد العقوبات، وعدم التنازل عن الحق العام.
وكشفت المعلومات الأمنية قيام الجاني بطعن شقيقته في منزلهما أثناء قيامها بإنشاء حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة القتل العمد، في الوقت الذي يشير فيه أقرباء الجاني إلى أنها جريمة قتل بغير قصد، بعد تلقي المجني عليها ضربة سكين من شقيقها خلال مشاجرة وقعت بينهما في المنزل، على حد قولهم.
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
04:38 PM
مطالبات بضرورة إيقاع عقوبة الإعدام بالجاني الذي يبلغ من العمر 22 عاماً
هزّت جريمة قتل بشعة الرأي العام الأردني، واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي حالة غضب عقب قيام شاب أردني بقتل شقيقته؛ بسبب إنشائها حساباً في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالأردن بضرورة إيقاع عقوبة الإعدام على الجاني الذي يبلغ من العمر 22 عاماً، واتهم بقتل شقيقته البالغة من العمر 14 عاماً.
وذكرت تقارير أردنية أن الجريمة وقعت في جنوب العاصمة الأردنية خلال الأسبوع الماضي، لكنها تحولت إلى قضية رأي عام، بعد أن دشن رواد مواقع التواصل حملات تطالب الحكومة بضرورة معاقبة الجاني بأشد العقوبات، وعدم التنازل عن الحق العام.
وكشفت المعلومات الأمنية قيام الجاني بطعن شقيقته في منزلهما أثناء قيامها بإنشاء حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إلقاء القبض عليه وإحالته إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل بتهمة القتل العمد، في الوقت الذي يشير فيه أقرباء الجاني إلى أنها جريمة قتل بغير قصد، بعد تلقي المجني عليها ضربة سكين من شقيقها خلال مشاجرة وقعت بينهما في المنزل، على حد قولهم.
، جريمة بشعة تهز الأردن.. قتل شقيقته لإنشائها حساباً على أحد مواقع التواصل ،
المصدر : الخليج 365
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