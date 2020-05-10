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سقوط أمطار على أجزاء متفرقة من الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تشهد أجزاء متفرقة من محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية؛ للحفاظ على سلامة الجميع.

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