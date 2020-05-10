شكرا لمتابعة خبر عن سقوط أمطار على أجزاء متفرقة من الطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

تشهد أجزاء متفرقة من محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وناشد المركز الوطني للعمليات الأمنية التابع لوزارة الداخلية 911، بضرورة أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية؛ للحفاظ على سلامة الجميع.