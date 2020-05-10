شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «النقل» : صيانة أكثر من 44 ألف كيلومترًا من الطرق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل، اليوم الأحد، عن صيانة أكثر من 44 ألف كيلومترًا من الطرق، خلال الفترة الماضية.

وأوضح ‏متحدث وزارة النقل، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا: " أنجزنا ولله الحمد ما يقارب 290 كم في تنفيذ الطرق، وتم صيانة أكثر 44 ألف كم من الطرق المسفلتة، وأما بخصوص الطرق الترابية فقامت الوزارة بتمهيد وصيانة أكثر من 32660 كم " .

وأضاف: " خلال فترة الجائحة واستغلالاً لفترة منع التجول وقلة الحركة على الطرق، فتم كشط وإعادة سفلتة طرق كثيرة في أنحاء المملكة وتم استخدام أكثر من 350 طن من الإسفلت في هذه الأعمال "؛ متابعًا:" تم إنجاز أكثر من 13700 ترخيص للأنشطة وبطاقات التشغيل، علماً أنه خلال فتره الجائحة تم عمل أكثر من 9 ملايين رحلة للشاحنات في مختلف طرق المملكة " .

Advertisements

واستطرد: " بسبب انخفاض نسبة الحركة المرورية خلال وقت منع التجول والسماح للشاحنات بالدخول إلى المدن في أوقات أكثر من الأوقات سابقًا فقد انخفض معدل مدة الرحلة للشاحنات بقرابة 40% "؛ مضيفًا:" الهيئة العامة للموانئ قامت بمبادرات لتخفيف أثر الجائحة، فتم تأجيل الدفعات المستحقة للهيئة من الأجور لـ 90 يوم، وكذلك تمديد فترة الإعفاء من أجور الأرضيات لـ 10 أيام وتأجيل تحصيل أجور حجز مواعيد الشاحنات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام " .

وأردف متحدث وزارة النقل:" تم إنجاز التعامل مع أكثر من 2.5 مليون حاوية وهي قرابة الـ 90 مليون طن من البضائع "؛ فيما تم إنجاز وصول أكثر من 277 ألف سيارة وأكثر من 5600 سفينة، كما تم إنجاز استيراد أكثر من 390 ألف رأس من الماشية وإنهاء معاملات 259 ألف راكب سواء للمقيمين الراغبين في العودة إلى بلادهم أو لنقل الركاب منذ بداية العام وقبل فترة منع التجول.

وأشار إلى أنه تم نقل ما يزيد عن 2.5 مليون طن من المعادن المختلفة سواء الفوسفات أو البوكسايت وكذلك الكبريت المنصهر أو حمض الفوسفات، كما تم نقل ما يزيد عن 219 ألف حاوية بالاتجاهين بين ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام والميناء الجاف بالرياض، لافتًا إلى أن ما تم نقله من خلال القطارات في الربع الاول أزاح أكثر من 200 ألف شاحنة عن الطريق في قطاع الطيران العمل كذلك على وتيرة متسارعة في عدد جوانب.

‏‎وقال أنه تم شحن أكثر من 100 ألف طن من التجهيزات الطبية والمواد الغذائية عبر أكثر من 300 رحلة شحن جوي، بينما 60% من نشاط الشحن الجوي يتم في بطون طائرات الركاب فقامت الخطوط السعودية باستغلال الطائرات (عريضة البدن) لشحن المواد والبضائع خلال فترة الجائحة.