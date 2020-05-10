شاهد بالفيديو سيول بمنطقة الخرمة شرق الطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): كشف مقطع فيديو سيول جارفة في منطقة الخرمة شرق الطائف اليوم الأحد 17 رمضان. كشف مقطع فيديو سيول جارفة في منطقة الخرمة شرق الطائف اليوم الأحد 17 رمضان. واظهر مقطع الفيديو الذي بثه "طقس" عبرحسابه "تويتر" السيول العارمة بالمنطقة. وعلق ناشر الفيديو على ذلك بالدعاء برفع البلاء والوباء عن المسلمين.

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