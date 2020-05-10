شكرا لمتابعة خبر عن أمير حائل يقدم التعازي لأسرة الشهيد الشمري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

قدّم أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، اليوم الأحد، التعازي لأسرة الشهيد، الجندي أول لزّام حزام الشمري، الذي استشهد ظهر الجمعة الماضية أثناء تأدية عمله بشرطة العزيزية بحي البادية.

وأعرب الأمير عبدالعزيز ونائبه، عن مواساتهما لأسرة الجندي الشمري، داعيا لهم بالصبر على مصابهم، وبالرحمة والمغفرة لشهيد الوطن؛ فيما كشف ذوو الفقيد عن شكرهم للأمير ونائبه على مواساتهم وتخفيف مصابهم.

ومن الجدير بالذكر، أن الجندي الشمري كان قد استشهد بعد أن تعرض ليد الغدر من شخص، أثناء تأديته لعمله بشرطة العزيزية بحي البادية بحائل، فيما نجحت الجهات الأمنية في القبض على الجاني بعد هربه من موقع الحادث.