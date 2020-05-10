الشورى يوافق على مشروع نظام الزراعة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الزراعة، والذي تمت صياغته في 38 مادة. وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الزراعة، والذي تمت صياغته في 38 مادة. وقال المجلس بان أهداف مشروع نظام الزراعة تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته وحمايته وتنميته واستدامته. والهدف الثاني المساهمة في تحقيق الامن الغذائي، والتنمية الريفية والإجتماعية وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من انتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

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