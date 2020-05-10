شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 1912 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أنه من بين الحالات الجديدة المصابة 21% حالات سجلت فيما بين الإناث، و79% حالات سجلت فيما بين الذكور؛ لافتًا إلى تسجيل 8% حالات في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 3% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا.

‎

Advertisements

وأوضح متحدث وزارة الصحة، أن 35% كانت نسبة انتشار الفيروس في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 65% من الحالات؛ بينما إجمالي الحالات المصابة في المملكة 39048 حالة، بينها 27345 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 143 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

وأشار الدكتور " العبدالعالي" إلى تسجيل 1313 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 11457 حالة، فضلًا عن تسجيل 7 وفيات جديدة؛ ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 246 شخصًا، مضيفًا: " من أهم سلوكيات وجبة الطعام (الحرص على غسل اليدين - ترك مسافة آمنة - عدم مشاركة الأدوات الشخصية)، إضافة إلى التغذية الصحية وشرب السوائل خاصة الماء" .