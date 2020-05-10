شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير التعليم يوجه بإعداد دراسة توثيقية شاملة للتعليم عن بعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، اليوم الأحد، بإعداد دراسة توثيقية وتقويمية شاملة للتعليم عن بُعد في التعليم العام والجامعي خلال فترة تعليق الدراسة أثناء الجائحة، وذلك بالتعاون مع جهات دولية متخصصة.

ومن جانبه، قال مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله بن محمد الوليدي، أن الدراسة تشتمل على حصر جميع التحديات التي واجهت العملية التعليمية عن بُعد وكيفية التعامل معها، وفرص التطوير المستقبلية، والمقارنة مع التجارب العالمية.

وأكد " الوليدي " أن ذلك يأتي بالإضافة إلى استطلاع آراء المستفيدين، وقياس الآثار المتعلقة بالكفاءة والفعالية، ومستوى الرضا الناتج عن تطبيق التعليم عن بُعد، لافتًا إلى أن الدراسة تتضمن تقديم توصيات لمستقبل التعليم عن بُعد على المستوى الوطني.