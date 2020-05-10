شكرا لمتابعة خبر عن كورونا تهاجم نادي برايتون اند هوف ألبيون من جديد بإصابة ثالثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وكالات (صدى):

كورونا تهاجم من جديد نادي برايتون أند هوف ألبيون المنافس في الدوري الإنجليزي ، بعد ظهور ثالث حالة إصابة جديدة بين لاعبي الفريق.

وقال بول باربر الرئيس التنفيذي للنادي بأنه أصيب لاعبان من برايتون بالعدوى في مارس وأبريل وظهور الحالة الثالثة بين اللاعبين وربما يكون له تأثير سلبي على خطط استئناف مباريات الدوري المتوقفة منذ منتصف مارس الماضي بسبب مخاوف من العدوى.

وتقرر أن تجتمع فرق الدوري مرة أخرى غدا الاثنين لبحث إمكانية استئناف المباريات في يونيو المقبل بعد موافقة الحكومة على أن تقام 92 مباراة متبقية في ملاعب محايدة وخلف أبواب مغلقة دون أي حضور جماهيري، إلا ان ظهور الإصابات مرة أخرى أصبح مصدر قلق بعد الإصابة الثالثة.