«الشورى» يوافق على معاملة الأفراد معاملة الضباط في التدريب الخارجي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وافق مجلس الشورى، اليوم الأحد، على معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي. وافق مجلس الشورى، اليوم الأحد، على معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي. وجاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الأربعين للسنة الرابعة من الدورة السابعة ( عن بعد ) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ. وكانت لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، قد عقدت اجتماعًا (عن بعد) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي العسيري، أمس السبت، تم خلاله مناقشة عددٍ من الموضوعات المحالة إليها، والتي تقع ضمن اختصاصها.

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