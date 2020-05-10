بالفيديو.. تساقط الأمطار والبرد بمهد الذهب السويرقية بالمدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): كشف مقطع فيديو أمطار غزيرة وبرد على طريق مهد الذهب السويرقية بمنطقة المدنية المنورة اليوم الأحد. كشف مقطع فيديو أمطار غزيرة وبرد على طريق مهد الذهب السويرقية بمنطقة المدنية المنورة اليوم الأحد. وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه طقس عبر حسابه "تويتر" الأمطار الكثيفة بالمنطقة. وعلق ناشر الفيديو، على المقطع بالدعوات برفع البلاء والوباء عنا وعن المسلمين يارب العالمين . .

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