تعديلات جديدة على نظام الأحوال المدنية السعودية .. إلغاء مهلة 14 يوم لاستخراج الهوية

يهتم مواطنو المملكة العربية السعودية بأي تعديلات جديدة تطرأ على آلية وأوقات عمل الأحوال المدنية أو أوقات دوام الأحوال المدنية كما يراقب الكثيرون نظام الأحوال المدنية ويحاولون دومًا الحصول على رقم الاحوال المدنية لاستعلام الأحوال المدنية حول آخر التعديلات والتسهيلات.

واتخذ وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، عددًا من الإجراءات الخاصة بالوثائق اليوم الأحد، حيث تم إدخال تعديلات جديدة على مواد اللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية سهَّلت تلك الإجراءات.

وبحسب التعديلات، فقد تم إلغاء مهلة الانتظار 14 يومًا التي كان المواطن يقضيها لاستخراج بطاقة هوية وطنية (بدل فاقد) والتي كانت شرطًا لكي يتقدم بطلب استخراج الهوية، بعد الإبلاغ عن فدان هويته.

كما نصت التعديلات الجديدة في نظام الأحوال المدنية على أن مَن يفقد هويته يتقدم ببلاغ عن طريق نظام أبشر عن فقدانها، ويتقدم بطلب موعد لزيارة مكتب الأحوال لاستكمال إجراءات إنهاء الفقدان فور إبلاغه عن الوثيقة المفقودة من قِبل المكاتب. بحسب صحيفة سبق السعودية.

Advertisements

ومن التعديلات الجديدة: أصبح بإمكان مَن يتقدم لتجديد هويته الوطنية أو سِجل الأسرة الاحتفاظ بالوثيقة القديمة بعد تخريمها من الموظف.

كذلك تم الاستغناء عن النماذج الورقية وطلب الصور الشخصية عند التقدم بطلب تجديد الهوية لمن لديهم صورة، وتم توثيق بصماتهم في النظام.

كما اشتملت التسهيلات الجديدة في التعديل الذي طرأ على نظام الأحوال المدنية في السعودية تحسينات على مواد تعديل المهن، وأصبح بإمكان النساء والرجال تعديل المهن إلى رجل أعمال أو سيدة أعمال أو إلى تاجر أو تاجرة.