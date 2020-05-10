اخبار السعوديه

وفاة جديدة بكورونا بين أبناء الجالية الفلسطينية في السعودية

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سجلت، اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد 19) في صفوف الجالية الفلسطينية في المملكة العربية للمواطن سمير عادل مصطفى النخالة (63 عاما).

وأوضحت الخارجية، في بيان لها اليوم الأحد، أن المواطن النخالة كان من ضمن الـ13 إصابة المسجلة في صفوف أبناء الجالية في المملكة، لترتفع عدد حالات الوفاة بين أبناء جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 73.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين، أفادت في وقت سابق، تسجيل حالة وفاة جديدة بصفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية.

وأوضحت الخارجية في بيان صدر عنها، مساء السبت، أن المواطنة زكية محمد سعيد نصار (70 عاما) في مدينة ديربون بولاية ميتشغن الأميركية، إثر إصابتها بفيروس كورونا، بحسب وكالة وفا.

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وأشارت إلى أن عدد الوفيات في صفوف الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة 48 حالة، و717 إصابة.


 

 

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