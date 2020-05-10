بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تقديم الخدمات العلاجية في اليمن

واصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.

وراجع العيادات خلال شهر إبريل الماضي في قسم الرعاية التكاملية 8,085 مستفيدًا، وعيادة التحصين 32 شخصًا، وعيادة الجراحة والتضميد 983 فردًا، وعيادة الولادة 31 حالةً، وقسم التوعية والتثقيف 3,166 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 10 أفراد، وعيادة الصحة الإنجابية 566 مريضًا.

كما أُجرى الفحص المخبري لـ6,897 مريضًا، وصرفت الأدوية لـ6,463 فردًا، واستقبل قسم التنويم 24 مستفيدًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 2,888 شخصًا، وقسم تخطيط القلب مستفيدًا واحدًا، وعيادة نقل الدم 35 مريضًا.

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