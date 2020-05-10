إعادة تأهيل مستشفى أحد بالمدينة المنورة بـ 106 ملايين ريال

قال المدير التنفيذي لتجمع مستشفى أحد بالمدينة المنورة، الدكتور «أمين خطّاب»، إن وزارة الصحة، قررت إعادة تأهيل مستشفى أحد بشكل كامل بقيمة إجمالية تتجاوز الـ 106.8 ملايين ريال، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في تلك عمليات التأهيل قريبًا.

وأضاف «خطّاب» أن عمليات التأهيل تشمل البنية التحتية ومختلف الأقسام الطبية والإدارية والمرافق الأخرى ضمن خطة تطوير المنشآت الصحية في المنطقة، ليشهد بذلك مشروعًا تطويريًا متكاملًا.

وبيّن خطّاب أن المشروع الجديد يهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز مستوى الخدمات بصورة تُلبي حجم الطلب المتزايد على مختلف التخصصات الطبية.

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ونوّه بالدعم المتواصل الذي توليه حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للقطاع الصحي بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي وزوار المدينة المنورة.

يعد مستشفى أحد بالمدينة المنورة الذي افتتح مطلع عام 1405هـ، أحد أكبر المستشفيات بالمنطقة كونه يخدم قطاعًا كبيرًا من السكان والزوار ويقع ضمن نطاق جغرافي متميز يسهل الوصول إليه.

وتبلغ الطاقة السريرية للمستشفى حاليًا 253 سريرًا تتوزع على عدد من التخصصات الطبية هي (العيون - الأنف والأذن والحنجرة - الجراحة العامة - النساء والولادة - الباطنية - العناية المركزة - الأطفال والعناية المركزة لحديثي الولادة - الطوارئ - العلاج الطبيعي).

كما أن المستشفى مركز مرجعي لتخصصَي العيون والأنف والأذن والحنجرة وجرى الاعتراف به من قِبَلِ الكلية الملكية البريطانية للجراحين إلى جانب الاعتراف به كمركز تدريبي للأطباء في الزمالة العربية ولأطباء الامتياز وأطباء طب الأسرة والمجتمع.