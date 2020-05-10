عن بُعد.. «هدف» يعقد لقاءً تعريفيًّا مع مُلاك ومسؤولي المنشآت في تبوك

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عند العاشرة اليوم، لقاءً تعريفيًّا عن بُعد مع ملاك ومسؤولي المنشآت في منطقة تبوك للتعريف ببرنامج أكاديمية هدف للقيادة.

وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال عديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًّا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًّا.

وتتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتسعى الأكاديمية إلى تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص، من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

ويمر البرنامج على ستة مراحل ويستمر 12 أسبوعًا، تبدأ بعملية التسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، وتتضمن المرحلة التالية تدريب المشاركين تدريبًا مباشرًا مدته 5 أيام، ويتم خلال فترة التدريب توزيع مشروعات تطبيق التعلم.

Advertisements

وفي المرحلة الثالثة من البرنامج؛ يقوم المتدربون بتطبيق ما تعلموه لدى جهة عملهم من خلال العمل على المشاريع، وفي المرحلة الرابعة يتلقى المشاركين تدريبًا مباشرًا مدته 5 أيام.

أمّا في المرحلة الخامسة، فيتم تقديم المشروعات ومناقشتها وتقييمها من قبل لجنة مختصة، ومن ثم إقامة ندوة القيادة وحفل التخرج. وترتكز المرحلة السادسة على متابعة وتقييم أثر البرنامج التدريبي على المتدربين لدى جهات عملهم.

اقرأ أيضًا

«هدف» يدعو الباحثين عن عمل وموظفي القطاع الخاص للتسجيل في جلسة تدريبية