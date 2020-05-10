بالصور.. متطوعو غرفة جازان يساندون الجهات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا

تشارك لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان في تقديم المساندة والدعم بالتعاون مع الجهات المعنية عبر توعية المتسوقين بأهمية التزامهم بالاشتراطات الصحية، تضامناً وتطوعاً لمكافحة فيروس ‫كورونا والوقاية منه.

يأتي ذلك ضمن برامج المسؤولية المجتمعية بالغرفة ومبادرة «متكاتفون يا وطن».

ويبدأ عمل المتطوعين في تنظيم المتسوقين من ساعات الصباح الأولى، إضافة إلى قياس درجة حرارة العملاء، وتقديم المعقمات وأدوات الحماية الشخصية لهم، وتأتي مساهمة غرفة جازان بالشراكة مع الجهات الحكومية المعنية ومجمع كادي مول لتطبيق الإجراءات الاحترازية في الأسواق.

بدوره، قال رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية بغرفة جازان محمد عبيري إن اللجنة وبالتعاون مع إدارة مجمع كادي مول بجازان تقوم بتنظيم المتسوقين من مرتادي المول والكشف عليهم والتأكد من تقيدهم بالإجراءات الوقائية من لبس الكمامات والقفازات.

وأضاف: "وتقوم أيضًا بتوعيتهم بطريقة لبس الكمام والقفازات والطرق الصحيحة لنزعها ووضعها في الأمكان المخصصة لها، وتقوم بعمل جولات داخل المعارض والمحلات لتطبيق التباعد الاجتماعي بمسافة مترين بين كل شخص وآخر وتطبق الإجراءات الصادرة من الجهات المختصة".

ومضى قائلًا: "حيث يمثل اللجنة في هذه المهمة ٤ متطوعين من الممارسين الصحيين يسندهم ٧ متطوعين وقائدة للمهمة لديهم الخبرة في مجال إدارة الحشود وحاصلين على دورات تدريبية مختلفة في مجال الاسعافات الأولية و إدارة الأزمات والكوارث ودورات في مجال الأمن والسلامة ومكافحة العدوى".

وأشار إلى أن ٣ مشرفين من مجلس إدارة اللجنة يتابعونهم بشكل دوري، لتنفيذ الخطة الميدانية وتدوين الملاحظات اليومية والتواصل مع الجهات المختصة.

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وأكد العبيري أنّ هذه المشاركة تأتي في إطار الدعم والمساندة للجهات الأمنية والحكومية تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالتكاتف والتعاون لتجاوز هذه الأزمة.

ونوّه إلى أن العمل التطوعي هو عمل إنساني نبيل ورسالة سامية وعملاً ليس مكملا لأعمالنا بل عمل يجب أن نعنى به ونربي النشء عليه، ويجب أن يكون جزءًا من أعمالنا وسلوكنا اليومي وتعاملاتنا مقدماً شكره لجميع المشاركين من منسوبي اللجنة.

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