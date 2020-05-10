أخبار السعودية اليوم.. إطلاق تنظيم العمل المرن للسعوديين في القطاع الخاص.. وأمطار رعدية على 8 مناطق في المملكة

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأحد 10 مايو 2020 أبرز الأخبار في المملكة، منها تنبيه الأرصاد لأمطار رعدية على ثماني مناطق في المملكة، ووزارة الموارد البشرية تطلق تنظيم «العمل المرن» للسعوديين بالقطاع الخاص، ومطار الملك عبدالعزيز يستقبل مواطنين عائدين من باريس.

الأرصاد: أمطار رعدية على ثماني مناطق

إغلاق سوق تجاريّ بحوطة بني تميم احترازيًّا لإصابة عامل بكورونا

أغلقت بلدية حوطة بني تميم سوقًا تجاريّة احترازيًّا لثبوت إصابة أحد العاملين بها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

بالصور.. مطار الملك عبدالعزيز يستقبل مواطنين عائدين من باريس

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة رحلة مخصصة لإعادة المواطنين من الخارج قادمة من العاصمة الفرنسية باريس.

«فرجت» تسدد 2.8 مليون ريال لـ280 مستفيدًا

بلغ عدد المستفيدين من خدمة «فرجت» الخاصة بسداد ديون المحكومين بقضايا مالية 280 مستفيدًا بعد سداد أكثر من 2.8 مليون ريال منذ إطلاق النسخة الثانية للخدمة بتاريخ 14 رمضان 1441هـ.

إعادة تأهيل مستشفى أحد بالمدينة المنورة بـ106 ملايين ريال

قال المدير التنفيذي لتجمع مستشفى أحد بالمدينة المنورة، الدكتور «أمين خطّاب»، إن وزارة الصحة، قررت إعادة تأهيل مستشفى أحد بشكل كامل، بقيمة إجمالية تتجاوز 106.8 مليون ريال، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في تلك عمليات التأهيل قريبًا.

القبض على شخصين بحوزتهما مواد مخدرة في القصيم

ألقت شرطة منطقة القصيم القبض على شخصين متلبسين بحيازة مواد مخدرة، مساء أمس السبت.

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التوسع في توزيع ماء زمزم ليشمل جميع مناطق المملكة

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -بالتعاون مع شركة المياه الوطنية الجهة المشغلة لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم- عن توسيع دائرة توزيع مياه زمزم المباركة في المملكة، وذلك لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها.

وزارة الموارد البشرية تطلق تنظيم «العمل المرن» للسعوديين بالقطاع الخاص

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم «العمل المرن»، والذي يستهدف الأفراد السعوديين ذكورًا وإناثًا، كما يستهدف المنشآت في كل نشاطات القطاع الخاص.

وزارة الاتصالات و«مدن» تطلقان مبادرة لتحفيز التحول الرقمي في المصانع

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أمس السبت، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية «مدن»، مبادرة تحفيز الحلول الرقمية الأساسية في المصانع لتعزيز التوجه نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك في خطوة تهدف إلى توفير الممكّنات الرقمية المناسبة للمنشآت الصناعية، وتحفيز تبني خِدمْات وحلول المصدر المفتوح في القطاع الصناعيّ، بالإضافة إلى تمكين التحول الرقميّ وتطوير القطاع الصناعي في المملكة.

خبير زلازل يفسر سبب إحساس السكان بالهزة الأرضية في خميس مشيط

شعر سكان مدينه خميس مشيط بهزة أرضية بقوه 3 درجات على مقياس ريختر وبعمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

السومة يعتذر لجماهير الراقي.. ويؤكد: «أنا أهلاوي قلبًا وقالبًا»

تقدّم السوري «عمر السومة» نجم النادي الأهلي باعتذار إلى جماهير الراقي الغاضبة من تصريحه أدلى به لبرنامج تلفزيوني، بأنه كان بإمكانه الفوز بلقب دوري أبطال آسيا إذا كان لاعبًا بنادي الهلال، بحكم المنافسة المستمرة على لقب المسابقة.

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