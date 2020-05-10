إغلاق سوق تجاريّ بحوطة بني تميم احترازيًا لإصابة عامل بكورونا

مصادرة الخضار والفواكه التي كانت بحوزته
أغلقت بلدية حوطة بني تميم سوقًا تجاريًّا احترازيًا لثبوت إصابة إحدى العاملين بها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت البلدية عبر حسابها بموقع «تويتر»، إنه تمت مصادرة وإتلاف جميع الخضار والفواكه التي يعمل بها العامل.
كما أشارت إلى تعقيم السوق وتطهيره، إضافة إلى سكن العمال.
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