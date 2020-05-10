(إنفوجراف).. حساب المواطن يودع 2.18 مليار ريال لمستفيدي دفعة شهر مايو 2020

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، إيداع 2.18 مليار ريال مخصص دعم شهر مايو للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثلاثون 78% وبلغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة 11.5 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 73.3 مليار ريال منها 475 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 48% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 909 ريالات، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60%.

بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56%، وشكل الذكور المستقلين 44%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وكان برنامج حساب المواطن قد أقر مؤخرًا عدد من الضوابط الجديدة والتي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق.

Advertisements

وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28 ) من شهر مارس لعام 2020م.

وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد يبلغ سنه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار – صك ملكية السكن – مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقي مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم.

كما تضمنت تعديل الضوابط على أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

اقرأ أيضًا:

حساب المواطن: إضافة المستفيد كتابع لا تشترط حذف حسابه القديم

«حساب المواطن»: عدم تقديم مستندات استقلالية المستفيد قبل 10 يونيو يؤثر على استحقاقه

حساب المواطن: صك الطلاق ليس مسوغًا لـ"إضافة تابعين"

حساب المواطن يحدد 7 خطوات لتعديل الحالة الوظيفية للمستفيد من الدعم