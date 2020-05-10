بالصور.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 704 سلال رمضانية في باكستان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، لليوم السادس عشر على التوالي توزيع السلال الغذائية الرمضانية بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان.

يأتي ذلك بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وجرى توزيع 704 سلال غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، استفاد منها 4,224 فردًا بإقليم البنجاب، منها 450 سلة غذائية تزن 15 طنًا في منطقة لاهور، استفاد منها 2,700 فرد.

كما وزع 244 سلة غذائية تزن 7 أطنان في منطقة بهاول نجر، استفاد منها 1,344 فردًا، و30 سلة غذائية تزن طنًا واحدًا في منطقة رحيم يار خان، استفاد منها 180 فردًا، ليصل إجمالي ما تم توزيعه منذ اليوم الأول 19,558 سلة غذائية.

يأتي ذلك في إطار مشروع المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.

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