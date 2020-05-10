«الصخري»: سحب رعدية وأمطار متفاوتة على مناطق عدة بالمملكة

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية «أبو عبدالرحمن الحربش الصخَري»، اليوم الأحد، تشكل سحب رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل في بعض السحب إلى غزيرة وتصحب بالبرد على عدة مناطق بالمملكة.

وقال «الصخري» عبر «تويتر»: «متوقع -بمشيئة الله ظهيرة ومساء اليوم الأحد ۱۷ رمضان 144۱ الموافق ۱۰ مایو ۲۰۲۰- تشكل سحب رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل في بعض السحب إلى غزيرة وتصحب بالبرد».

وأضاف أن الحالة تشمل (جنوب غرب وجنوب منطقة القصيم نواحي محافظات ضرية وجنوب غرب إلى جنوب محافظة الرس نواحي الشبيكية ودخنة والغيدانية؛ وربما تمتدّ الفرصة إلى جنوب محافظات البدائع والمذنب والشماسية).

وتابع أن الحالة تتضمن أيضًا (محافظات غرب وشمال غرب منطقة الرياض نواحي عفيف والدوادمي). مشيرًا إلى أن الفرصة قد تمتد إلى أجزاء من محافظات شقراء والمجمعة وإلى شمال مدينة الرياض.

وأشار إلى أن الحالة تشمل جنوب شرق منطقة المدينة المنورة، ونواحي جنوب وجنوب شرق محافظة الحناكية وأجزاء من محافظة المهد، خصوصًا شرقها، وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، وقد تشمل الفرصة مدينة مكة وما حولها.

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ولفت إلى أنه محتمل تشكّل عواصف الترابية وموجات غبار عند نشاط بعض السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

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