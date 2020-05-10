السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في لبنان



بيروت 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 36 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي الى ان الـ 36 إصابة الجديدة، منها 23 لمقيمين و 13 حالة لوافدين، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين إلى 845 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة و عدد حالات الشفاء من الفيروس ا234 حالة.

// انتهى //

15:52ت م

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بيروت 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي الى ان الـ 36 إصابة الجديدة، منها 23 لمقيمين و 13 حالة لوافدين، ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين إلى 845 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 26 حالة و عدد حالات الشفاء من الفيروس ا234 حالة.// انتهى //15:52ت م0093

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