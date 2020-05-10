السعودية اليوم / ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا



طرابلس 17 رمضان 1441 هـ الموافق10 مايو 2020 م واس

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس

وبين المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسلم اليوم عدد (77) عينة للكشف عن

// انتهى //

14:49ت م

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طرابلس 17 رمضان 1441 هـ الموافق10 مايو 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.وبين المركز أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض تسلم اليوم عدد (77) عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وعقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد وبذلك فإن إجمالي الحالات المصابة في ليبيا يبلغ : 64 منها 37 حالة نشطة و24 متعافي و3 وفيات.// انتهى //14:49ت م0085

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