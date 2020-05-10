السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُنفذ جولات رقابية بالقطيف للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية



القطيف 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات المختصة، أمس، جولات رقابية على عددٍ من المنشآت الصحية، بمحافظة القطيف، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات والاحترازات الصحية للحد من انتشار فيروس "

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق مخبزً آلي لمخالفته الاشتراطات الصحية، وأتلفت ٥٦٥٨ كيلو جرام طحين بسبب سوء الحفظ والتخزين، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقه، كما أنها ضبطت ضمن جولاتها الرقابية على المزارع مسلخاً عشوائياً، يمارس الذبح دون ترخيص وفي بيئة غير صحية، وافتقاد العاملين فيه للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة، وتم إتلاف ٤٠٠ كيلو جرام من اللحوم والأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و١,١٦٥ لتر حليب مجهول المصدر، و ٦ أطنان أرز منتهي الصلاحية، وطبقت لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.

وأشارت أمانة الشرقية، إلى النتائج السلبية للذبح العشوائي على الأفراد والمجتمع بصفة عامة، لغياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح الذي يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد السريع بسبب تعرضها للملوثات الخارجية، وتكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي اشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات 940.

// انتهى//

14:44ت م

0082



القطيف 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات المختصة، أمس، جولات رقابية على عددٍ من المنشآت الصحية، بمحافظة القطيف، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات والاحترازات الصحية للحد من انتشار فيروس " كورونا " .وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق مخبزً آلي لمخالفته الاشتراطات الصحية، وأتلفت ٥٦٥٨ كيلو جرام طحين بسبب سوء الحفظ والتخزين، وتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقه، كما أنها ضبطت ضمن جولاتها الرقابية على المزارع مسلخاً عشوائياً، يمارس الذبح دون ترخيص وفي بيئة غير صحية، وافتقاد العاملين فيه للنظافة الشخصية، وعدم حصولهم على شهادات صحية، واستخدام أدوات غير نظيفة في عمليات الذبح والتجهيز، وتدني النظافة العامة، وتم إتلاف ٤٠٠ كيلو جرام من اللحوم والأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و١,١٦٥ لتر حليب مجهول المصدر، و ٦ أطنان أرز منتهي الصلاحية، وطبقت لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.وأشارت أمانة الشرقية، إلى النتائج السلبية للذبح العشوائي على الأفراد والمجتمع بصفة عامة، لغياب الفحص البيطري للأنعام قبل وبعد الذبح الذي يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض، والذبائح للفساد السريع بسبب تعرضها للملوثات الخارجية، وتكاثر البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض المختلفة في اللحوم، داعيةً الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي اشتباه أو ممارسات غير سليمة من خلال مركز البلاغات 940.// انتهى//14:44ت م0082

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