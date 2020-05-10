السعودية اليوم / المغرب تعلن اليوم عن تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 17 رمضان 1441 ه موافق 10 مايو 2020 م واس

أعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 128 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2545 بعد تعافي 84 شخصا.

// انتهى //

14:44ت م

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الرباط 17 رمضان 1441 ه موافق 10 مايو 2020 م واسأعلنت المغرب اليوم عن تسجيل 128 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6038، فيما وصل عدد المتوفين إلى 188 بعد تسجيل حالتي وفاة جديدتين.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 2545 بعد تعافي 84 شخصا.// انتهى //14:44ت م0081

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