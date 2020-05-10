السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في غانا



أكرا 17رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

سجلت غانا 251 حالة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الغانية في آخر تحديث لها، أنه تم تسجيل أيضًا أربع وفيات جدد، مما أدى إلى زيادة عدد الوفيات إلى 22 شخصًا، إلى جانب تعافي 378 مصابًا.

وسجلت غانا أول حالة إصابة بكوفيد-19 لديها في 12 من شهر مارس الماضي.

// انتهى //

14:43ت م

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أكرا 17رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسسجلت غانا 251 حالة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 4263 حالة إصابة مؤكدة.وأفادت وزارة الصحة الغانية في آخر تحديث لها، أنه تم تسجيل أيضًا أربع وفيات جدد، مما أدى إلى زيادة عدد الوفيات إلى 22 شخصًا، إلى جانب تعافي 378 مصابًا.وسجلت غانا أول حالة إصابة بكوفيد-19 لديها في 12 من شهر مارس الماضي.// انتهى //14:43ت م0080

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