السعودية اليوم / الكويت تسجّل 1065 إصابة جديدة بكورونا



الكويت 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

سجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 1065 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك يرتفع عدد الحالات المصابة إلى 8688 حالة، مبينةً أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2729 حالة بعد تسجيل 107 حالات .

وأشارت إلى تسجيل 9 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 58 حالة.

// انتهى //

14:42ت م

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الكويت 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسسجّلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) .وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه بذلك يرتفع عدد الحالات المصابة إلى 8688 حالة، مبينةً أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 2729 حالة بعد تسجيل 107 حالات .وأشارت إلى تسجيل 9 حالات وفاة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 58 حالة.// انتهى //14:42ت م0079

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