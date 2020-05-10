السعودية اليوم / 30 إصابة جديدة بكورونا في النرويج



بروكسل 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واس

سجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 30 إصابة جديدة بفيروس

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان انه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8099 إصابة، مشيرًا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة،صل عدد الوفيات إلى 217 حالة.

// انتهى //

14:38ت م

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بروكسل 17 رمضان 1441 هـ الموافق 10 مايو 2020 م واسسجّلت السلطات الصحية في النرويج اليوم 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان انه بذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 8099 إصابة، مشيرًا إلى تسجيل حالتي وفاة جديدة،صل عدد الوفيات إلى 217 حالة.// انتهى //14:38ت م0078

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